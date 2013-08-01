مصدر بـ«الوزراء»: السفير أمجد عبد الغفار الأقرب لمنصب المتحدث الرسمي للحكومة

قال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن السفير أمجد عبد الغفار، سفير مصر بالبرتغال، هو الأقرب لتولي منصب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، خلفًا لعلاء الحديدي، المتحدث السابق، الذي استقال من منصبه في حكومة الدكتور هشام قنديل. أضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن وزير الخارجية رشح للدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، سفيرين لشغل هذا المنصب، أحدهما السفير أمجد عبد الغفار، والآخر السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، مضيفًا أن المؤشرات تميل لصالح «عبد الغفار». من ناحية أخرى، كشف المصدر أن الدكتور معتز بالله عبد الفتاح اعتذر عن منصب وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة «الببلاوي»، بعد مفاوضات استمرت يومين معه، مضيفًا أن هناك اتجاهًا لتعيينه مديرًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذي كان يتولاه الدكتور ياسر علي، المتحدث السابق باسم رئاسة الجمهورية.إعلان - Ads إعلان - Ads
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