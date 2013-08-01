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إصابة ثلاثة أشخاص باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس السابق في المنوفية

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إصابة ثلاثة أشخاص باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس السابق في المنوفية إصابة ثلاثة أشخاص باشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس السابق في المنوفية

كتب : أ ش أ الخميس 01-08-2013 00:18

أصيب مساء الأربعاء، ثلاثة أشخاص بإصابات مختلفة وجروح وكسور في اشتباكات بين مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي ومعارضيه بمركزي السادات وأشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء مجدي سابق عفيفي، حكمدار مديرية الأمن، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب اشتباكات في شارع سوق الخضار بمدينة السادات وقرية الكوادي مركز أشمون بين مؤيدي ومعارضي الرئيس السابق، أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وإصابات مختلفة منهم شخص بمدينة السادات يدعى شريف علي محمد سعد 26 عاما، تم نقله لمستشفى السادات المركزي. وانتقلت على الفور قوات الشرطة لمكان الاشتباكات وتمت السيطرة عليها.

كان مؤيدو الرئيس السابق مرسي بمدينة السادات وقرية الكوادي بمركز أشمون، خرجوا في مسيرتين عقب صلاة التراويح احتجاجا على ما وصفوه "الانقلاب على الشرعية"، والمطالبة بعودة الرئيس السابق، مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، وهو ما أثار غضب الأهالي بالمدينة والقرية فاعترضوا طريق المسيرتين، وحدثت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين أسفرت عن إصابة ثلاثة أشخاص. انتقلت الشرطة على الفور وتمكنت من السيطرة على الاشتباكات وعودة الهدوء إلى مدينة السادات وقرية الكوادي بأشمون.

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DMC

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