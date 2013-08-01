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مسيرات لمؤيدى محمد مرسى بالسويس للمطالبة بعودة المعزول

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مسيرات لمؤيدى محمد مرسى بالسويس للمطالبة بعودة المعزول مسيرات لمؤيدى محمد مرسى بالسويس للمطالبة بعودة المعزول

قام العشرات من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى بالخروج فى مسيرات من ثلاثة مساجد بالسويس عقب صلاة التراويح من أجل المطالبة بعودة الشرعية وعودة الرئيس المعزول محمد مرسى ومحاكمة المتهمين بقتل الشهداء، وخرجت المسيرات من مسجد عمر بن الخطاب بحى الأربعين ومسجد المصطفى - بشارع المدينة المنورة ومسجد سيد الشهداء حمزة، وسط ترديد هتاف إسلامية إسلامية، القصاص القصاص، هيرجع هيرجع.

من جهة أخرى ولليوم الثالث على التوالى شهد محيط مديرية أمن قنا حالة من الاستنفار الأمنى الشديد وفرضت الأجهزة الأمنية وقوات الجيش طوقا أمنيا محكما بمحيط مقر مديرية الأمن... حيث قامت بنشر العديد من السيارات المصفحة وتشكيلات وجنود وضباط الأمنى المركزى والمجموعات القتالية ومدرعات الجيش وتأمين كافة الشوارع المحيط بمقر مديرية الأمن وقسم شرطة قنا خشية حدوث أعمال شغب خلال تظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، كما عززت الأجهزة الأمنية من قواتها وتواجدها أيضا لليوم الثالث على التوالى بمحيط سجن قنا العمومى وديوان عام المحافظة خشية حدوث أى أعمال شغب فى تظاهرات اليوم .

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مصر 365