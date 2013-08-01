تمرد السويس تنفى المشاركة وتنظيم صلاة العيد بالأربعين

قال مصطفى السويسى، منسق حملة تمرد، إنه لا صحة تماما لما تردد عبر مواقع إخبارية بشأن قيام حملة تمرد بتنظيم صلاة جماعية لعيد الفطر المقبل بميدان الأربعين، موضحا لـ"اليوم السابع" أنهم يدرسون مع شباب الثورة تنظيم وإقامة شعائر الصلاة بميدان آخر غير الأربعين، لجمع أكبر عدد من المواطنين.

وتابع منسق حملة تمرد أنهم سيدرسون خلال الأيام المقبلة تنظيم فعاليات تتركز على الدستور وتأهيل كوادر جديدة لخوض انتخابات المحليات والشعب.

على جانب آخر قام شباب التيار الشعبى بالسويس بتوزيع 1000 بيان يعلنون فيه أنهم سينظمون شعائر صلاة العيد بميدان الأربعين ويدعون المواطنين للمشاركة فى ذلك.