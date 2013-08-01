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تظاهر أهالى قرية بشبيش بالمحلة للمطالبة بتكثيف التواجد الأمنى بالقرية

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تظاهر أهالى قرية بشبيش بالمحلة للمطالبة بتكثيف التواجد الأمنى بالقرية تظاهر أهالى قرية بشبيش بالمحلة للمطالبة بتكثيف التواجد الأمنى بالقرية

شهدت قرية بشبيش مركز المحلة محافظة الغربية قيام العشرات من الأهالى بالتجمهر أمام الوحدة المحلية للقرية ونقطة الشرطة للمطالبة بتكثيف التواجد الأمنى والحملات الأمنية بالقرية بعد مقتل أحد أبناء القرية على الطريق مساء أمس، ويدعى أحمد إبراهيم عبد الوهاب، بعد أن استوقفه مجهولون لسرقته.

وتم نقل الجثة لمستشفى المحلة العام، وتم استدعاء الطب الشرعى لتشريح الجثة، وتم دفن الجثة عقب صلاة المغرب، وقام الأهالى بالتجمهر أمام الوحدة المحلية ونقطة الشرطة للمطالبة بالقبض على البلطجية وتحديد هوية المتهمين وتكثيف التواجد الأمنى على طريق المحلة بشبيش، خاصة أن هذه الواقعة هى الواقعة الثانية خلال الفترة الماضية.
> وطالبوا اللواء حاتم عثمان، مدير الأمن، بتكثيف الحملات الأمنية على الطريق لضبط الخارجين عن القانون والبلطجية.

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