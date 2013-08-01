مسيرات للإخوان المسلمين بالمنوفية للمطالبة بعودة الرئيس المعزول

قام أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة المنوفية، بعمل تجمعات بمدينة بركة السبع على جانبى الطريق، والسادات بجوار منطقة الاستاد الرياضى وتلا، كما قاموا بتنظيم مسيرتين بقرى الحامول وشبرا بلوالة بمركز منوف، وكمشيش التابعة لمركز تلا، وذلك للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسى إلى منصبه مرة أخرى.

مردين هتافات مؤيدة للرئيس المعزول"انزل يا سيسى مرسى هو رئيس"، رافعين لافتا مكتوب عليها "نرفض الانقلاب العسكرى"، كما رددوا هتافات مناهضة للجيش والفريق السيسى، الأمر الذى أدى إلى قيام الأهالى بعمل مسيرة أخرى مؤيد للجيش، ورددوا هتافات مؤيدة للفريق السيسى، وحمل صوره فوق الأعناق.