السيطرة على اشتباكات بين أهالى ومؤيدى "مرسى" بالمنوفية

تمكنت قوات الأمن من السيطرة على الاشتباكات التى نشبت بين مؤيدى الرئيس المعزول، محمد مرسى، وأهالى بمنطقة الاستاد الرياضى بمدينة السادات وأخرى بقرية الكوادى بمركز أشمون أصيب خلالهما 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى مستشفيات السادات وأشمون وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سعيد توفيق، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد جمال شكر، مدير البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، يفيد بوقوع مشاجرات بين مؤيدى مرسى وأهالى بمركز السادات وأشمون، الأولى فى شارع سوق الخضار بمدينة السادات، والثانية قرية الكوادى مركز أشمون بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتمت السيطرة على الموقف وتم تحرير محاضر بالوقائع ونتج عنه 5 أشخاص بجروح وإصابات مختلفة منهم شخص بمدينة السادات، منهم شريف سعد، 23 سنة، تم نقله لمستشفى، كما تم نقل الأربعة الآخرين إلى مستشفى أشمون العام، وتم تحرير محاضر بالوقائع وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

جدير بالذكر أن المئات من أنصار الرئيس قد خرجوا بمسيرتين بالسادات وأشمون للمطالبة بعودة الرئيس المعزول، محمد مرسى، الأمر الذى أدى لتدخل الأهالى وحدثت الاشتباكات.

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