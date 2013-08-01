خبير أمني: رجال الشرطة قادرون على فض اعتصام "الإخوان" باحترافية

اللواء ضياء عبد الهادي: في حال عدم استخدام أعضاء "الإخوان" للسلاح سيتم فض الاعتصام بطريقة سلمية

كتب : فاطمة النشابي منذ 53 دقيقة

قال اللواء ضياء عبدالهادي الخبير الأمني، إن رجال الشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة والاحترافية لفض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة" بأقل قدر من الخسائر، التي قد تكون مجرد إصابات وليس قتلى.

وأضاف عبدالهادي في حواره مع برنامج "الحدث المصري"، الذي يقدمه الإعلامي محمود الورواري على قناة "العربية الحدث"، أن الشرطة ستحاول في البداية إقناع المعتصمين بفضه، ثم سياسة الإنذار عبر وسائل الإعلام ومكبرات الصوت، ثم ستشرع في استخدام خراطيم المياه أو قنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشار إلى إنه في حالة رفع المعتصمين السلاح في وجه قوات الشرطة، سيضطرون إلى أن يدافعوا عن أنفسهم، وفي حال عدم استخدام السلاح سيتم فض الاعتصام بطريقة سلمية.