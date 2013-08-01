بالصور| مي سليم تنتهي من تصوير "مزاج الخير"

كتب : شيماء الحويتي منذ 48 دقيقة

انتهت الفنانة مي سليم من تصوير آخر مشاهدها في مسلسل "مزاج الخير"، بأحد الديكورات الخاصة بها في مدينة 6 أكتوبر.

"مزاج الخير" بطولة مصطفى شعبان ومن إخراج مجدي الهواري.

كما تواصل مي سليم هذا الأسبوع تصوير المشاهد المتبقية لها في مسلسلي "خلف الله" مع النجم نور الشريف، ومسلسل "بدون ذكر أسماء" للكاتب الكبير وحيد حامد وإخراج تامر محسن وإنتاج كامل أبوعلي.

ومن جهة أخرى، تشارك سليم في مسرحية "حبيبي المضروب" التي سيتم عرضها في أول أيام عيد الفطر بالكويت، بطولة أحمد رزق وإدوارد وصلاح عبدالله وشعبان عبدالرحيم وبدرية طلبة وإيمان السيد وطارق الإبياري وغسان مطر، وتأليف أحمد الإبياري ومن إخراج عبدالغني زكي.