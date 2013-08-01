إصابة 3 أشخاص فى اشتباكات بالمنوفية

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أصيب منذ قليل 3 أشخاص بإصابات مختلفة وجروح وكسور فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضيه بمركزى السادات وأشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء مجدى سابق عفيفى، حكمدار مديرية الأمن إخطارا من شرطة النجدة بنشوب اشتباكات فى شارع سوق الخضار بمدينة السادات وقرية الكوادى مركز أشمون، بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول أسفرت عن إصابة 3 أشخاص بجروح وإصابات مختلفة منهم شخص بمدينة السادات يدعى شريف على محمد سعد، 26 عاما، تم نقله لمستشفى السادات المركزى.. انتقلت على الفور قوات الشرطة لمكان الاشتباكات وتم السيطرة عليها.

> كان مؤيدو الرئيس المعزول، محمد مرسى بمدينة السادات وقرية الكوادى بمركز أشمون قد خرجوا فى مسيرتين عقب صلاة التراويح، احتجاجا على ما وصفوه "الانقلاب على الشرعية"، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول مرددين هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة، مما أثار غضب الأهالى بالمدينة والقرية فاعترضوا طريق المسيرتان، وحدثت اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين أسفرت عن إصابة 3 أشخاص، انتقلت الشرطة على الفور وتمكنت من السيطرة على الاشتباكات وعودة الهدوء إلى مدينة السادات وقرية الكوادى بأشمون.

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