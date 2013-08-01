اشتباكات بين الإخوان والأهالى بمدينة أبو حماد بالشرقية

الشرقية – محمود الشاذلى : منذ 5 دقيقة 43 ثانية

قام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى بتنظيم مسيرة داخل مدينة أبو حماد بمحافظة الشرقية رافعين صور المعزول مرسى ولافتات يطالبون من خلالها عودة الرئيس والشرعية على

حد قولهم ولافتات أخرى عليها صور شهداء مدينة أبو حماد من مؤيدى المعزول اللذين لقوا مصرعهم خلال المظاهرات التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية وهم : " الدكتور أحمد بهجت عساف ، الدكتور سعيد أبو زيد ، وعبد الحميد الشبراوى .

وقد انتابت أهالى المدينة حالة من الاستياء والغضب الشديد بسبب هتافات أنصار المعزول أثناء مرور المسيرة فى شوارع أبو حماد خرج عليهم بعض الأهالى ، دارت اشتباكات بينهما أسفرت عن وقوع بعض الإصابات فى صفوف الأهالى و أنصار المعزول الذين قاموا بتحرير محاضر ضد من أعتدوا عليهم أثناء مسيرتهم .