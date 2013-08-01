أبو عيطه: لا صحه لتراجع “الإستثمار” و”الماليه” عن صرف حصة الأرباح السنوية للعمال

صرح كمال ابو عيطه، وزير القوى العامله، أن وزارة الاستثمار ووزارة المالية قد أقروا صرف حصة الأرباح السنوية للعمال فورا ، ولا صحة على الاطلاق لخبر وقف صرفها .

و أجرى “ابو عيطه” عدد من الاتصالات بوزير الاستثمار ووزير المالية لترتيب صرف العلاوة فى أقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد آخر ، سلم الوزير فى لقاء له مع السفير الليبي بالقاهرة محمد فايز جبريل ، أسطوانة مدمجة تحتوى على أسماءالشهداء المصريين الذين قتلوا إبان الثورة الليبية لصرف التعويضات اللازمة لهم طبقًا لما تم الاتفاق عليه سلفًا، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعداد ملف كامل للمصريين المتضررين من العودة أثناء الثورة الليبية لبحث صرف مستحقاتهم.

> فيما تقرر سفر فريق فني من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية إلى ليبيا للمساهمة فى مشروعات اعادة اعمار ليبيا بتدريب الفريق الليبي على آليات تشغيل مشروع الربط الاليكتروني بين مصر وليبيا ،والذي سيسهل كثيرًا من عملية تنقل العمالة المصرية بين البلدين دون عوائق.

> من جانبه،أكد السفير الليبي لوزير القوى العاملة أثناء اللقاء أن سوق العمل الليبي من المقرر أن يستوعب عدد كبير من العمالة المصرية الجديدة، كما تم إعطاء مهلة لتوفيق أوضاع العمالة المصرية الموجودة حاليًا في ليبيا وتم مدها حتى 15 أغسطس المقبل،منوها بأنه تم تشكيل لجنة لتلقي الشكاوى والتظلمات بالسفارة الليبية لبحثها في حينه، لمحاصرة ظاهرة التأشيرات المزورة التي ظهرت مؤخرًا، وتم الحد منها بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة.