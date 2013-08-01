أخبار عاجلة

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية -
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

وزير الدفاع اليمني يدعو لبذل الجهود من أجل سلامة وأمن واستقرار بلاده

Google+ Print
وزير الدفاع اليمني يدعو لبذل الجهود من أجل سلامة وأمن واستقرار بلاده وزير الدفاع اليمني يدعو لبذل الجهود من أجل سلامة وأمن واستقرار بلاده

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إنه من الضروري بذل مزيد من الجهود من أجل سلامة وأمن واستقرار اليمن، وضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف أحمد أنه "على الجميع أن يعي أن القوات المسلحة والأمن مؤسسة وطنية محايدة لا علاقة لها بالصراعات والمكايدات الحزبية، ويجب أن تبقى على مسافة واحدة من كافة المكونات السياسية".

ودعا إلى وقف العنف وتفعيل المصالحة، قائلا: كفانا صراعات واقتتال. يجب أن نفكر في مستقبل وطننا وأجيالنا، وأن نبني وطنا قويا وموحدا نفاخر به بين الشعوب والأمم".

جاء ذلك خلال رئاسته أمس لاجتماع موسع للجنة الأمنية بمحافظة ذمار، بحضور محافظ ذمار يحيى العمري، حيث تم استعراض الأوضاع الأمنية والإجراءات المطلوبة لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون بالمحافظة.

وتطرق محافظ ذمار خلال اللقاء إلى عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية على مستوى المحافظة، وما بها من اختلالات، مشددا على ضرورة التعاون في حل كافة القضايا التي يجب أن تعالج بعقلانية، ومكافأة الأفراد المتميزين في أداء الواجب، وإيجاد الحماية الأمنية اللازمة لرجال القوات المسلحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي

مساء dmc - مستشار صندوق النقد الدولي السابق يوضح أهمية لقاء الرئيس السيسي برئيس البنك الدولي