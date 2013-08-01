وزير الدفاع اليمني يدعو لبذل الجهود من أجل سلامة وأمن واستقرار بلاده

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

قال وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر أحمد، إنه من الضروري بذل مزيد من الجهود من أجل سلامة وأمن واستقرار اليمن، وضمان نجاح مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف أحمد أنه "على الجميع أن يعي أن القوات المسلحة والأمن مؤسسة وطنية محايدة لا علاقة لها بالصراعات والمكايدات الحزبية، ويجب أن تبقى على مسافة واحدة من كافة المكونات السياسية".

ودعا إلى وقف العنف وتفعيل المصالحة، قائلا: كفانا صراعات واقتتال. يجب أن نفكر في مستقبل وطننا وأجيالنا، وأن نبني وطنا قويا وموحدا نفاخر به بين الشعوب والأمم".

جاء ذلك خلال رئاسته أمس لاجتماع موسع للجنة الأمنية بمحافظة ذمار، بحضور محافظ ذمار يحيى العمري، حيث تم استعراض الأوضاع الأمنية والإجراءات المطلوبة لتعزيز الأمن والاستقرار وفرض هيبة النظام والقانون بالمحافظة.

وتطرق محافظ ذمار خلال اللقاء إلى عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية على مستوى المحافظة، وما بها من اختلالات، مشددا على ضرورة التعاون في حل كافة القضايا التي يجب أن تعالج بعقلانية، ومكافأة الأفراد المتميزين في أداء الواجب، وإيجاد الحماية الأمنية اللازمة لرجال القوات المسلحة.