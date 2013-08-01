الحكم بالإعدام على مسؤول سابق في نظام القذافي

كتب : أ ف ب منذ 2 دقيقة

أفاد مصدر قضائي بأن محكمة مصراتة أصدرت أمس حكم بالإعدام بحق أحمد إبراهيم، المسؤول السابق في نظام العقيد معمر القذافي، لدوره في حملة القمع الدموي للثورة في 2011.

وقال المصدر إن محكمة التمييز في مصراتة حكمت بالإعدام على أحمد إبراهيم، لإساءته إلى أمن الدولة والتحريض على قمع المتظاهرين خلال ثورة 17 فبراير 2011.

وبحسب وكالة الأنباء الليبية فقد حكم على أحمد إبراهيم المعتقل في مصراتة منذ توقيفه في 20 أكتوبر 2011، بـ"الإعدام رميا بالرصاص".

وحكم على أربعة متهمين آخرين في القضية نفسها بالإعدام أيضا.

وشغل إبراهيم، وهو أحد أقرباء معمر القذافي، عدة مناصب مسؤولة في النظام السابق، بينها وزير التربية في الثمانينات ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام وكان أيضا أحد مسؤولي اللجان الثورية التي شكلت العمود الفقري لنظام القذافي.