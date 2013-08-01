الإمارات وأفغانستان توقعان اتفاقية لنقل المحكوم عليهم بين البلدين

وقعت الإمارات وأفغانستان اتفاقية تتيح "نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين" كما وقعتا اتفاقية للتعاون الأمنى بين الطرفين، وقالت وزارة الخارجية الإماراتية فى بيان مساء أمس الأربعاء، إن الاتفاقية تم توقيعها عقب استقبال الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتى، للدكتور زلمى رسول وزير خارجية أفغانستان، بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة فى المنطقة خاصة فى أفغانستان.

وأكد الوزير الإماراتى على "عمق العلاقات مع أفغانستان والتزام الإمارات الثابت والراسخ نحو دعم الأمن والاستقرار وتقديم المساعدة للحكومة الأفغانية فى المجالات كافة سواء على الصعيد الثنائى أو من خلال التعاون المشترك مع الشركاء الدوليين"، وأشار إلى "حرص واهتمام دولة الإمارات وأفغانستان بتعزيز وتطوير هذه العلاقات بما يعكس طموحات وتوجهات القيادة العليا فى البلدين وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة للشعبين".

من جانبه ثمن وزير الخارجية الأفغانى الدور الذى تقوم به دولة الإمارات بـ"تقديم أوجه الدعم المختلفة لأفغانستان حكومة وشعبا وإسهامات الإمارات فى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتقديم الدعم التنموى فى جميع أشكاله"، مؤكدا أن دور الإمارات الإنسانى والتنموى يحظى بكل تقدير من قبل المسئولين والشعب الأفغانى.