زعزوع: "بنخبط على كل باب ينشط لنا السياحة".. وسنبث لقطات حية من الأماكن السياحية للخارج

كتب : أحمد العميد منذ 9 دقائق

أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، أن السياحة في مصر تأثرت بشكل كبير في الفترة ما بعد 30 يونيو، خاصة في سيناء التي كانت السياحة بها تعمل بشكل نسبي، مشيرًا إلى أن شركات التأمين ترفض التأمين على السائحين أثناء قدومهم إلى مصر، وأن هناك تحذيرات السفر التي تنطلق من السفارات، بجانب تناول الإعلام الغربي غير المنصف لثورة 30 يونيو.

وقال زعزوع، خلال لقاءه في برنامج "هنا العاصمة" الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد على فضائية "سي بي سي"، أنه التقى بعدد من السفراء منهم السفير الإيطالي والبلجيكي للتباحث معهم حول حقيقة الوضع الأمني في الأماكن السياحية، ومن أجل رفع التحذيرات أو التقليل منها، مشيرًا إلى أنه يضع خطة من ثلاث مراحل، أولها إعادة تنشيط السياحة في البحر الأحمر ثم سيناء، والثانية في صعيد مصر وأسوان، والثالثة في القاهرة وباقي الأماكن السياحية الأخرى في مصر.

كما أضاف زعزوع أن كبار منظمي الرحلات في أوروبا أكدوا له في اتصالات هاتفية أعربوا له عن استعدادهم لضخ أموال للاستثمار في مصر، كما أن عدد من مستثمري السياحة في فرنسا طلبوا إتاحة برامج سريعة للسياحة في طابا.

وأوضح الوزير أنه سيتم بث لقطات حية من مصر لتصحيح الصورة لجذب السياحة، وتصحيح الصورة الأمنية، وتابع قائلًا "بنخبط على كل باب ونفتح أي ملف من أجل تنشيط السياحة في مصر".