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وزير الإسكان يدعو أصحاب الإيجارات القديمة إلى التصالح

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وزير الإسكان يدعو أصحاب الإيجارات القديمة إلى التصالح وزير الإسكان يدعو أصحاب الإيجارات القديمة إلى التصالح

كتب : أحمد العميد منذ 37 دقيقة

أكد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان، أن العمل في محطة مياه القاهرة الجديدة سينتهي في منتصف نوفمبر، مشيرًا إلى أن هناك 160 مشروعا في القرى والنجوع سيتم الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

ودعا محلب خلال لقائه ببرنامج "هنا العاصمة" الذي يقدمه الإعلامي مجدي الجلاد على قناة cbc، أصحاب قضايا الإيجارات القديمة إلى التصالح، مؤكدًا أن هذا الموضوع سيكون من ضمن أولوياته.

وأوضح الوزير أنه سيتم البدء في مشروع المليون وحدة، وسيتم القضاء على الوساطة في التسليم، مشددًا على أنه سيولي اهتمامًا للتعليم الصناعي، مضيفًا أن الحالية خادمة للشعب، وسيحصل الجميع على حقوقهم.

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