أخبار عاجلة

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية -
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

“تمرد” لوزير خارجية ألمانيا : لماذا رفضتم “هتلر” وتريدون عودته لحكم مصر

Google+ Print
“تمرد” لوزير خارجية ألمانيا : لماذا رفضتم “هتلر” وتريدون عودته لحكم مصر “تمرد” لوزير خارجية ألمانيا : لماذا رفضتم “هتلر” وتريدون عودته لحكم مصر

محمود بدرمنسق”تمرد”

قال محمود بدر منسق حركة تمرد إنه أعرب لوزير الخارجية الألماني عن استيائه من بعض تصريحاته التي طالب فيها بعودة الرئيس المعزول.

وأضاف بدر ،على حسابه بموقع فيس بوك، إنه خلال لقائه مساء اليوم وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله “قلت له اننا جئنا لنحكي له عن قصة ديكتاتور اسمه هتلر جاء بأصوات شعبكم ايضا ولكنه انقلب على الديمقراطية فلماذا رفضتم هتلر في ألمانيا وتريدون عودته ليحكم ”، بحسب قوله.

وتابع: “أخبرناه أننا نريد اعتراف واضح بإرادة الشعب المصري حتى نبقى على احترامنا لهم، وقال لنا إن التصريحات المنسوبة إليه غير صحيحة وإنهم يحترمون ارادة الشعب المصري واختياراته”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مصر تحتفل باليوم العالمي للتوحد

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يتحدث مع الوفد المصري عن التأثير الاقتصادي لزيارة الرئيس السيسي

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء dmc - مدير مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: لم يتم دعوة الرئيس المصري في عهد أوباما للبيت الأبيض

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي

مساء الأنوار: مداخلة محمد عبد السلام - رئيس مصر للمقاصة عقب الفوز على الإسماعيلي