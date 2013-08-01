“تمرد” لوزير خارجية ألمانيا : لماذا رفضتم “هتلر” وتريدون عودته لحكم مصر

قال محمود بدر منسق حركة تمرد إنه أعرب لوزير الخارجية الألماني عن استيائه من بعض تصريحاته التي طالب فيها بعودة الرئيس المعزول.

وأضاف بدر ،على حسابه بموقع فيس بوك، إنه خلال لقائه مساء اليوم وزير الخارجية الألماني جيدو فيستر فيله “قلت له اننا جئنا لنحكي له عن قصة ديكتاتور اسمه هتلر جاء بأصوات شعبكم ايضا ولكنه انقلب على الديمقراطية فلماذا رفضتم هتلر في ألمانيا وتريدون عودته ليحكم مصر”، بحسب قوله.

وتابع: “أخبرناه أننا نريد اعتراف واضح بإرادة الشعب المصري حتى نبقى على احترامنا لهم، وقال لنا إن التصريحات المنسوبة إليه غير صحيحة وإنهم يحترمون ارادة الشعب المصري واختياراته”.