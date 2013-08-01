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رئيس وفد الإتحاد الأفريقي: وجودنا بمصر محاولة لفهم الأوضاع.. ولسنا في “مهمة تحقيق”

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رئيس وفد الإتحاد الأفريقي: وجودنا بمصر محاولة لفهم الأوضاع.. ولسنا في “مهمة تحقيق” رئيس وفد الإتحاد الأفريقي: وجودنا بمصر محاولة لفهم الأوضاع.. ولسنا في “مهمة تحقيق”

 

قال ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق رئيس وفد لجنة حكماء إفريقيا الذي يزور حاليا أن مهمة الوفد الأساسية هي الاستماع والانصات والفهم من كافة الأطراف لتحقيق التقارب، وقال”إن زيارتنا ليست مهمة تحقيق”.
> وقال كوناري ـ في مقابلة تليفزيونية، مع قناة “الجزيرة” الفضائية، أمس، الأربعاء- إن مصر بلد الثقافة والتعددية والشعب المصري ليس شعب يتسم بالعنف والصعوبات التى تمر بها البلاد يمكن تجاوزها، مؤكدا أن المصريين هم المسئوليين أنفسهم عن حل الأزمة الراهنة.
> وعن زيارته للرئيس المعزول محمد مرسي، قال كوناري ـ إن مرسي يتمتع بصحة جيدة وأجرينا معه لقاء صريحا ومباشرا وكان بناء ، ومازلنا في مهمة استماع لجميع الأطراف، ونحن بصدد مقابلة قادة”الإخوان المسلمين” في حال توافرت الظروف الأمنية ذلك.

 

أ.ش.أ

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