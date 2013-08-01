بوتين يبحث مع بندر بن سلطان قضايا الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسى "فلاديمير بوتين" مع سكرتير مجلس الأمن القومى السعودى الأمير بندر بن سلطان الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونقلت وكالة أنباء نوفوستى الروسية اليوم، الأربعاء، عن المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف قوله "الرئيس فلاديمير بوتين استقبل اليوم سكرتير مجلس الأمن القومى السعودى الأمير بندر بن سلطان، وبحث معه جملة من القضايا الثنائية الروسية السعودية، إضافة إلى الوضع فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". ويشار إلى أن مواقف موسكو والرياض تتوافق حيال العديد من قضايا المنطقة باستثناء الملف السورى.