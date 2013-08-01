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مبادرة شعبية لشرح حقيقة الاوضاع فى مصر للعالم

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مبادرة شعبية لشرح حقيقة الاوضاع فى مصر للعالم مبادرة شعبية لشرح حقيقة الاوضاع فى مصر للعالم
الإسكندرية – أميرة عوض
منذ 40 دقيقة 51 ثانية

تبنت حركة تغير بالإسكندرية مبادرة "الإعلان الشعبى الموازى"  وهي المبادرة التي تستهدف صفحات التواصل الاجتماعى وتويتر , وتقوم بعمل رسائل مترجمة بجميع لغات العالم , تتجه للعالم الخارجى لشرح حقيقة الأوضاع في .

وجاء نص  الرسائل المترجمة للعالم كالتالي : إلى شعوب العالم الحر إنه لمن دواعى سرورى وفخرى أن أخاطب ضميركم الحر أن 30 يونيو هى ثورة شعب.
> وقد لقت المبادرة توافق من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى وقال إيهاب القسطاوى المتحدث الإعلامى عن الحركة- إن المبادرة تستهدف ضمير العالم الحر لأن ما تم يوم 30 يونيو ملحمة شعبية خاضها الشعب المصرى بجميع فئاته من أجل التخلص من نظام الإخوان إان الحملة تستهدف كل نشطاء العالم ليتأكدوا أن ما حدث فى مصر هى ثورة شعب ضد نظام انحازإليه جيشه ولم يكن انقلابا من الجيش على النظام بل هى إردة الشعب.

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