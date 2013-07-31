أبو مرزوق : نوافق على فتح معبر رفح للأفراد والبضائع بسيادة “مصرية- فلسطينية”

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” موسى أبو مرزوق أن الاحتلال الاسرائيلي “لن يعود للعمل في معبر رفح مرة ثانية”..داعيا إلي فتح معبر رفح البري للأفراد والبضائع،وقال ” نعم لفتح المعبر للأفراد والبضائع بسيادة مصرية فلسطينية”.

واعتبر أبو مرزوق- في تصريح مقتضب اليوم الأربعاء على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)- الإصرار على تطبيق اتفاقية المعابر الموقعة عام ٢٠٠٥ دعوة لعودة الاحتلال للمعبر.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا إلى إعادة العمل في معبر رفح وفق اتفاق المعابر الموقع في عام 2005 بين السلطة واسرائيل والذي تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر.

وتنص اتفاقية “معبر رفح 2005″ على تنقل المواطنين بين قطاع غزة ومصر، إلى جانب حركة البضائع تحت إشراف طرف ثالث “الاتحاد الأوروبي” ، وكاميرات تبث ما بداخل المعبر للجانب الإسرائيلي.

أ ش أ