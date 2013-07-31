عمر هاشم يدعو خادم الحرمين لرعاية مصالحة وطنية فى مصر

دعا الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، رئيس جامعة الأزهر الأسبق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية ورئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بضرورة رعاية مبادرة مصالحة مكتملة الاركان تنهى النزاع بين كافة الاطراف فى الشارع المصرى.

كما وجه هاشم شكره لحكومة المملكة العربية السعودية ملكا وشعبا على دعم مصر ” ارض الكنانة ” وشقيقتهم الكبرى والذى سيساهم بإستقرار الاقتصاد المصرى.

واشاد هاشم بجهود رئيس الاتحاد العربى للاصلاح المستشار فراج العقلا المطالبة بحقن دماء المصريين وتحقيق المصالحة الوطنية بين حزب الحرية والعدالة (الاخوان) والقوى المدنية.

وطالب هاشم الامام الاكبر احمد الطيب شيخ الازهر ورئيسى الجمهورية والوزراء الاصطفاف خلف جهود رئيس الاتحاد لنبذ العنف فى الشارع المصرى.

ومن جانبه قال المستشار فراج العقلا ان جميع الاطراف يجب ان تقف خلف اى مبادرة أو مصالحة تحقق حقن دماء الشعب المصرى العظيم وتعيد الاستقرار للشارع وهذا يتطلب من الجميع ان يقدم تنازلات من شانها تقريب وجهات النظر للوصول الى حل نهائى للازمة .

وأضاف العقلا أنه يثق أن خادم الحرمين الشريفين عرف عنه على المستوى العربى والاقليمى والدولى بحرصه على دعم أى جهود من شأنها أن تحقق إستقرار الدول العربية والاسلامية وأن خادم الحرمين يهمه إستقرار الاوضاع بمصر .

ويعكف الاتحاد العربى للاصلاح على التواصل مع جميع القوى السياسية للوصول الى محاور اتفاق يمكن ان تنطلق منها المبادرة المزمع الاعلان عنها خلال ايام للوصول الى مصالحة وطنية شاملة.