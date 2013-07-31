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قوات الأمن تتحفظ على قيادى اخوانى أطلق النار على الأهالى بالتل الكبير

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قوات الأمن تتحفظ على قيادى اخوانى أطلق النار على الأهالى بالتل الكبير قوات الأمن تتحفظ على قيادى اخوانى أطلق النار على الأهالى بالتل الكبير


> تدخلت قوات من الجيش والشرطة بالتل الكبير للسيطرة على الاشتباكات التى وقعت بمدينة التل الكبير بعد مصرع الشاب أيمن فرج 22عام طعنا بمطواة على يد أسامة جمعة الاخوانى خلال أعتراضه على المسيرة والهتافات المسيئة للجيش.

وتمكنت من التحفظ على بليغ النجار القيادى بالاخوان والذى قال شهود عيان أنه أطلق وابلا من الاعيرة النارية بعد حرق محل تابع له من قبل غاضبين من شباب التل الكبير.
> واحتشد الأف المواطنيين أمام مشرحة التل الكبير تمهيدا لتشييع جنازة الفقيد.
> وكان الاهالى احرقوا منزل محمد جمعة القيادى الاخوانى شقيق القاتل بعد مصرع الضحية بينما قالت مصادر أمنية أنه تم القبض على القاتل والتحفظ عليه.
> وبدأت الاحداث بمسيرة أخوانية من جامعة محمد على عقب صلاة العصر الاربعاء وأستمرت قبل صلاة المغرب حيث اعترض الشاب القتيل على هتافات المسيرة وقام بطعنه على الفور مما أدى لمصرعه فى الحال.

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