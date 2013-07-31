سما المصري تهاجم أمريكا في كليب جديد: "يا أوباما أبوك وأمك"

كتب : أحمد العميد الأربعاء 31-07-2013 22:22

لم تكتف الفنانة الاستعراضية سما المصري، بمهاجمة الإخوان والسخرية من قادتها وحلفائهم بكليباتها الساخرة فقط، فحتى بعد سقوط التنظيم ومع توالي دعوات أعضاء التنظيم بعودة مرسي، ومساندة بعض القوى الخارجية للجماعة على رأسها الإدارة الأمريكية، واصلت المصري مهاجمتها لحلفاء الإخوان بالخارج وأطلقت كليبها الساخر الجديد، هاجمت فيه الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، والسفيرة الأمريكية لدى مصر، آن باترسون.

فعلى ألحان الفلكلور الشعبي "سلامتها أم حسن" للمطرب أحمد عدوية، نسقت كلمات أغنيتها "يا أوباما أبوك وأمك"، التي تداولها نشطاء على اليوتيوب، التي هاجمت فيها مساندة الرئيس الأمريكي لتنظيم الإخوان التي أسقطته الموجه الثالثة من الثورة المصرية في 30 يونيو الماضي، كما وصفته بأنه أحد الراعيين للإرهاب حسب وصفها، "يا أوباما أبوك وأمك، وكل الناس التانيين، اسمع ياض بقولك جيشنا جامد ومتين"، مشيرة إلى أن الجيش المصري هو من ساند ثورة شعبه وحماها.

"بيقولي افرجوا عن مرسي، آه يا قعر الحلة يا مرسي، نفسي أغزك أنا نفسي، اشمعنا أيام مبارك قلتلوه ارحل ناو"، كما طرحت خلال كليها الجديد، الموقف المتناقض لدى الإدارة الأمريكية من الثورة المصرية، متساءلة عن سبب تمسكها بالرئيس المعزول محمد مرسي في حين أن الرئيس أوباما طلب من الرئيس مبارك الرحيل عقب اندلاع الثورة في يناير 2011.

وأشارت إلى أن التهديد بقطع المعونة الأمريكية عن مصر ليس له جدوى في ظل وقوف الشعب مع وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي.

كما انتقلت إلى اللقاءات التي يعقدها الأمريكان مع حزب النور السلفي وتيار اليمين، "بتقابلوا حزب النور، واحنا كشفنا المستور، أصل الحزب ده طرطور، والنور هو الإخوان ومعاهم أبو الفتوح".