بالصور| ليندسي لوهان تخرج من مركز إعادة التأهيل بعد تنفيذ حكم القضاء

كتب : إنجي رأفت منذ 47 دقيقة

خرجت الممثلة والمغنية الأمريكية ليندسي لوهان، من مركز إعادة التأهيل بعد قضاء تسعين يوما، تنفيذا لحكم المحكمة ضدها بعد اتهامها بالكذب في أقوالها في تحقيقات الشرطة في حادث السيارة الذي قامت به العام الماضي.

وظهرت ليندسي لوهان بشكل مختلف عن كل مرة خرجت فيها من مركز التأهيل، فكانت تبدو سعيدة وبصحة جيدة ومبتسمة، وارتدت فستانا أزرق وسترة بنية، وودعت أصدقاءها وهي تركب السيارة التي انتظرتها أمام مركز التأهيل.

وصرحت ليندسي لوهان، أنها تحتاج لقضاء فترة نقاهة بعد خروجها من مركز إعادة التأهيل، حتى تستطيع أن تبدأ حياتها من جديد في ولاية نيويورك.

وستبدأ ليندسي لوهان، بعد قضاء فترة نقاهتها، في تصوير برنامج واقعي عن حياتها على شبكة القنوات الخاصة لمقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري "OWN" وستقوم أوبرا وينفري بإجراء حوار تليفزيوني معها قبل تصوير البرنامج.