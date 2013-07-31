أصالة نصري تشارك في فعاليات مهرجان "ليالي برك سليمان" الفلسطيني

كتب : هشام أمين منذ 31 دقيقة

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، أن كافة الترتيبات اللازمة لاستقبال الفنانة أصالة نصري في فلسطين ثالث أيام عيد الفطر قد تمت.

وقال الوزير حسين الشيخ، إن طواقمه عملت على إصدار التصاريح اللازمة لمشاركة الفنانة أصالة في مهرجان ليالي برك سليمان ثالث أيام العيد، وأن العمل جار لترتيب قدوم باقي الفنانين العرب المشاركين في المهرجان.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة أصالة نصري، حفلا غنائيا فنيا كبيرا، ضمن فعاليات مهرجان "ليالي برك سليمان" تحت رعاية الرئيس محمود عباس، ثالث أيام عيد الفطر السعيد في قصر المؤتمرات ببيت لحم.

واختارت نصري، أن تقضي عيد الفطر في فلسطين، حيث ستقدم خلال هذا الحفل مجموعة من الأغاني على مدى ساعتين والتي تتناسب مع عراقة هذا المهرجان الذي يكرس روح الانتماء لفلسطين والحفاظ على الأرض والتراث، في ليلة فنية مميزة.

وعبر جورج باسوس مدير المهرجان عن سعادته بمشاركة الفنانة أصالة في المهرجان مقدما الشكر لهيئة الشؤون المدنية وعلى رأسها الوزير حسين الشيخ على مساهمتهم الكبيرة في إنجاح المهرجان.

وباشرت طواقم قصر المؤتمرات وشبكة "معا" الإعلامية المنظمتان للمهرجان أعمالهما التحضيرية، لاستقبال مجموعة من الفنانين العرب والفلسطينيين والتحضير لإحياء الحفلات الخاصة بكل فنان، كما سيشارك في الحدث العديد من الفرق الفنية المميزة، حيت تتواصل فعاليات المهرجان المتمثلة في السوق الرمضاني والأمسيات الرمضانية المتنوعة بحضور جماهيري كبير.

وتجري الاستعدادات على قدم وساق لبدء انطلاق الافتتاح الكبير لـ"ليالي برك سليمان" اعتبارا من الأول من أغسطس وسط ترحيب كبير بقدوم الفنانة أصالة نصري، ويأتي هذا المهرجان لتعزيز أهمية برك سليمان والمحمية الطبيعية ومن أجل الدعوة للحفاظ عليها من ناحية، ومن أجل دعم وترويج المنتجات الوطنية والتجار الفلسطينيين في شهر رمضان الفضيل ولجلب الزائرين الفلسطينيين والعرب من أجل المساهمة في تعزيز صورة فلسطين على الخارطة السياحية والثقافية والفنية من ناحية أخرى.