تقارير .. صور قديمة لميسي تكشف فبركة الصور الفاضحة

كذبت تقارير صحفية إسبانية ما نشر من صور فاضحة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على صدر إحدى الصحف الأرجنتينية.

وكانت مجلة "برونتو" الأرجنتينية قد نشرت صورا لميسي في أحضان فتاة شقراء وأدعت أنها في إحدى السهرات في لاس فيجاس.

وزعمت الصحيفة الأرجنتينية أن زوجة ميسي ووالدة نجله تياجو غاضبة بشدة من تصرفات النجم الذي كان معروف عنه التزامه الشديد.

بينما أكدت تقارير صحفية إسبانية مساء الأربعاء أن الصور مفبركة ونشرت صورا قديمة للاعب لإثبات تزوير الصور.

وأكدت التقارير أن صور ميسي تم تركيبها على أوضاع غير الحقيقية ونشرت من أجل تشويه صورة النجم المحبوب.