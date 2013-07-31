أنشيلوتي: مودريتش لن يرحل في صفقة بيل

لوس انجليس، (إفي): قال مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي اليوم ان لوكا مودريتش سيبقى في صفوف الفريق الموسم الجاري، معترفا بعدم الحديث مع النجم الويلزي جاريث بيل الذي يسعى النادي لضمه.

وذكر أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "ليس حقيقيا ان لوكا سيرحل عن الفريق".

وأفاد "جميع اللاعبين سعداء للغاية هنا ويؤدون بشكل جيد. لم نتحدث عن رحيل اي من اللاعبين لدينا وكذلك فانه ليس حقيقيا ان مودريتش سيرحل. انه لاعب هام للغاية بالنسبة لنا. سيلعب في صوفنا الموسم الجاري".

وأضاف انه لم يجر اي اتصال مع بيل، لكنه اعترف بان ريال مدريد يتفاوض مع توتنهام الانجليزي "لايجاد حل".

واعرب المدرب عن رضائه عن اللاعبين الحاليين برغم رحيل جونزالو إيجواين.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد ذكرت اليوم أن بيل أكد للمدير الفني البرتغالي لتوتنهام أندريه فيلاش بواش أنه يرغب في الرحيل عن الفريق.