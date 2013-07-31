أخبار عاجلة

مساء الأنوار .. كامل زاهر - أمين صندوق الأهلي: المنافسة مع الزمالك معنوية فقط -
مساء الأنوار: ملخص مباراة الأهلي 7 - 1 منوف ، وتألق كوليبالي -
مساء الأنوار: الأهلي ينتظر موافقة الأمن وستاد السلام لاستضافة المباريات الإفريقية -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. بعد تألق كوليبالي ، رتب مهاجمي الأهلي في الفترة الحالية -
رئيس مجلس الدولة الأسبق: التعيين في القضاء بالكفاءة وليس المحسوبية -
مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية -
مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة -
بسبب التحليل.. عبد الحليم علي يعتذر عن منصب مدير الكرة بالزمالك -
عبد الحليم علي يدرس الاعتذار عن منصب مدير الكرة -
«الهداف والبديل الأمثل».. هل يستحق «الشيخ» العودة للأهلي؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

بالصور.. وقفة بالشموع في تونس تكريمًا لشهداء «الشعانبي»

Google+ Print
بالصور.. وقفة بالشموع في تونس تكريمًا لشهداء «الشعانبي» بالصور.. وقفة بالشموع في تونس تكريمًا لشهداء «الشعانبي»
نظّم تونسيون وقفة بالشموع في ساحة شهداء القصبة بالعاصمة التونسية، تكريمًا للجنود الثمانية الذين لقوا حتفهم، الإثنين، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بجبل الشعانبي، قرب الحدود مع الجزائر. وقام المشاركون في الوقفة بإشعال الشموع وحمل الورود في ساحة شهداء القصبة الموجودة بالقرب من وزارة الدفاع، رافعين لافتات مكتوبًا عليها أسماء الجنود الثمانية. وشارك الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الثلاثاء، في مراسم تشييع جثامين الجنود الثمانية، بحضور وزير الدفاع، رشيد الصباغ، وعدد من الأهالي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية