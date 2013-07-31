بالصور.. وقفة بالشموع في تونس تكريمًا لشهداء «الشعانبي»

نظّم تونسيون وقفة بالشموع في ساحة شهداء القصبة بالعاصمة التونسية، تكريمًا للجنود الثمانية الذين لقوا حتفهم، الإثنين، في تبادل لإطلاق النار مع مسلحين بجبل الشعانبي، قرب الحدود مع الجزائر. وقام المشاركون في الوقفة بإشعال الشموع وحمل الورود في ساحة شهداء القصبة الموجودة بالقرب من وزارة الدفاع، رافعين لافتات مكتوبًا عليها أسماء الجنود الثمانية. وشارك الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الثلاثاء، في مراسم تشييع جثامين الجنود الثمانية، بحضور وزير الدفاع، رشيد الصباغ، وعدد من الأهالي.

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شبكةعيونالإخبارية

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