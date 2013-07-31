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تشكيل حكومة جديدة في جنوب السودان

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تشكيل حكومة جديدة في جنوب السودان تشكيل حكومة جديدة في جنوب السودان
شكل رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، الذي أقال كل أعضاء حكومته، الأسبوع الماضي، حكومة جديدة، الأربعاء. وحسب الإذاعة الرسمية، فإن من بين الوزراء الجدد حاكم ولاية جونقلي، كول مانيانج، الذي تولى حقيبة الدفاع، وبين الغائبين الكبار نائب الرئيس السابق، رياك مشار، الخصم السياسي للرئيس، والذي اقيل، في 23 يوليو الماضي، مع الوزراء الأخرين، وباقان أموم، الذي تم تعليق مهامه كأمين عام للحزب الحاكم، الحركة الشعبية لتحرير السودان. كان «كير» عين، السبت الماضي، وزيرا للخارجية هو برنابا بنجامين الذي كان يشغل حقيبة الإعلام في السابقة. وأعلن رئيس جنوب السودان، في 23 يوليوالماضي، بشكل مفاجئ اقالة كل اعضاء حكومته وبينهم نائب الرئيس وعدد من المسؤولين الكبار في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهذا القرار غير المتوقع أثار تخوفات من بدء مرحلة عدم استقرار في دولة جنوب السودان الوليدة والتي نالت استقلالها في يوليو 2011.  

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