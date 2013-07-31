الحلقة (22) من "اسم مؤقت": "شجن" المطربة تظهر كدليل براءة لزياد عسكر

كتب : روان مسعد الأربعاء 31-07-2013 22:06

شهدت أحداث الحلقة الـ(22) من مسلسل "اسم مؤقت"، ذهاب يوسف بصحبة ميشا إلى دار الأيتام التي تربى فيها، وطلب من المشرفة، الملفات الخاصة بالفترة التي مكث فيها بالملجأ. واكتشف أن سناء قدمت استقالتها مع خروج يوسف من السجن.

قابل حسام، أحمد غريب الشخص الذي سُجن بدلا من يوسف، وسأله عن يوسف ورفيق، فأنكر معرفته بيوسف، وقال إن رفيق هو الضابط سعد الجهيني مأمور السجن، واعترف بواقعة التزوير ليسجن مكان يوسف أو أحمد غريب مقابل 150 ألف جنيه. بعد ذلك طلب مدير الإدارة مقابلة حسام وطلب منه التوقف نهائيا عن البحث وراء قضية يوسف.

تذكر يوسف عدة مواقف مع سناء، وكيف ساعدته في الخروج من الملجأ ثم من السجن، وأثناء ذلك، ذهبت له فرح خطيبة ميشا وطلبت منه أن يبتعد نهائيا عن ميشا، فوعدها بأنه سينفذ كلامها، على الجانب الآخر أخذت نانسي موبايل تامر وفتشت فيه لتعرف ما يخبئ عنها من مكالمات غامضة، واكتشفت أنه جاسوس يعمل لصالح المرشح الرئاسي حافظ مشهور ضد رأفت الراوي. فيما ذهبت سهير ليوسف وقالت له إنها خطفت هالة وضيف.

قرر صبري مقايضة فارس عسكر بدليل براءة أخيه زياد، مقابل الرقم الذي عثر عليه فارس من حقيبة يوسف، وكانت المفاجأة أن "شجن" المطربة المدان في قتلها زياد هي نفسها دليل البراءة.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.