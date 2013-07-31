الحلقة (20) من "أبو الملايين": "صقر" يغيظ "وضاح" بحمل زوجته

كتب : منى السداوي الأربعاء 31-07-2013 22:24

في الحلقة العشرين من مسلسل "أبو الملايين"، يذهب صقر إلى ابن شوصان كي يجلب له ضبعا لتشرب سمر الحامل مرقه.

يطلب صقر من سمر أن تقنع غادة حتى يرجع وضاح أمواله له، وينشب خلاف بين خالد وعلي حول كيفية التعامل مع الكلاب البوليسية، ولا يفلح وضاح في حل النزاع، فيرسلهم لأخيه صقر.

تشعر سمر بدوار أثناء رحلتها في اليخت، ويستمر صقر في إغاظة وضاح بالجنين الذي تحمله زوجته، وعدم حمل غادة.

مسلسل "أبو الملايين" قصة وسيناريو وحوار خلف الحربي وإخراج محمد دحام الشمري، وبطولة عبدالحسين عبدالرضا وناصر القصي وميس عمر وأمل الموضي.