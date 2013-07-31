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الحلقة (22) من "فرح ليلى": والد "هاجر" يفكر في طلب زواج "نادر" منها

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الحلقة (22) من "فرح ليلى": والد "هاجر" يفكر في طلب زواج "نادر" منها الحلقة (22) من "فرح ليلى": والد "هاجر" يفكر في طلب زواج "نادر" منها

كتب : سهيلة حامد منذ 48 دقيقة

في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "فرح ليلى"، يعطي عبدالمقصود زوج ونيسة لأدهم عنوان رجل من المتوقع أن يكون على علم بمكان والدته ليلى.

يعرض أدهم على ليلى أن تذهب معه إلى حفل غنائي تحييه صديقة له، ويتقدم نادر بطلب الزواج من هاجر إلى والدها، لكنه يطلب منه مهلة للتفكير، لأن ابنته سترث كل ممتلكاته.

تعترف ليلى لصديقتها غادة بأنها سعيدة بجانب أدهم، فتقنعتها غادة بأنها في حالة حب.

مسلسل "فرح ليلى" بطولة ليلى علوي وفراس سعيد وعبدالرحمن أبوزهرة ونادية خيري، ومن تأليف عمرو الدالي والإخراج لخالد الحجر.

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