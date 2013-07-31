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الحلقة (21) من "قمر الشام": "شهران" يسافر لدمشق وتركيا لشراء بضائع

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الحلقة (21) من "قمر الشام": "شهران" يسافر لدمشق وتركيا لشراء بضائع الحلقة (21) من "قمر الشام": "شهران" يسافر لدمشق وتركيا لشراء بضائع

كتب : مروة مدحت منذ 41 دقيقة

في الحلقة الواحدة والعشرين من مسلسل "قمر الشام"، يراقب الدز نذير تبعا لأوامر الزعيم أبوحمزة، ويخبر شهران مأمون بأنه سيجعله شريكا له في كل شيء، ويقول مرزوق لنذير إن الدز يراقبه وإنه رآه خلفه واستطاع أن يهرب منه، ويطلب مرزوق من نذير نصيبه من أموال أبوعبده.

يبدأ المعلم شهران ومأمون تجارتهما الجديدة، ويتوعد المعلم أبوعبده نذير لاعتقاده أنه من سرق الأموال من منزله، ويخبر الدز الزعيم أبوحمزة بأن نذير خرج من الحارة ولم يعد حتى الآن، فيطلب منه أن يتأكد من عدم عودته، ويأمر حارس بوابة الحارة ألا يفوته إلا في الصباح.

يذهب شهران ومأمون إلى موفق ليخبراه بأنهما سيعطياه دكانا خاصا به، ويسافر المعلم شهران ليحصل على بضاعة تخص تجارته من الشام وتركيا، ويخبر نذير مرزوق بأن الذهب الذي سرقوه من محل أبوعبده سُرق بالكامل، ويظهر أبوعبده في منزل مرزوق ليصمت نذير ويظل يرتجف، ثم يصل المعلم شهران إلى الشام بصحبة أبوهاشم.

مسلسل "قمر الشام" بطولة بسام كوسا ومنى واصف وديمة قندلفت، ومن تأليف الكاتب محمد خير الحلبي وإخراج مروان بركات.

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DMC

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