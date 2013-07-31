الحلقة (22) من "لن أطلب الطلاق": "عبد الله" يتعرض لحادث سيارة وينقل للمستشفى

كتب : سارة محمد منذ 39 دقيقة

في الحلقة الثانية والعشرين من مسلسل "لن أطلب الطلاق"، تقول زوجة خالد الجديدة له إنها حامل، ويخرج عبدالله مع أبنائه وزوجته في نزهة ويتصالحون، وتتذكر حنان أيام زوجها وتشعر بالوحدة لأن أبناءها بعيدون عنها، ويطلب نايف من سندس أن يتزوجا، لكنها ترفض قبل أن تنهي دراستها الجامعية.

تستغل زوجة خالد الجديدة زوجها وتطلب منه شراء عقد ألماس لها، وينصح عبدالله ابنته بأن تفكر جيدا قبل الزواج من نايف لأنها ما زالت صغيرة، ويتحدث نايف لعمته نوال خوفا من أن تتركه سندس، فتنصحه بأن يسمع كلامها ويحاول أن يتقرب إليها، ويخرج عبدالله مسرعا من منزله، وتتحدث إليه نوال لتطمأن عليه فتفاجأ به يصرخ ويصطدم بإحدى السيارات.

يصاب عبدالله إصابات طفيفة ويُنقل إلى المستشفى، وعندما يفيق من الحادث يسأل عن هاتفه، لأن حنان أرسلت له رسالة تطلب مقابلته.

"لن أطلب الطلاق" من تأليف إيمان سلطان وإخراج مصطفى رشيد، وبطولة سحر حسين وهدى حسين وإبراهيم الحربي وخالد أمين وفهد البناي وحلا الترك وهنادي.