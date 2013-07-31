«التنسيق» يستقبل طلاب الشريحة الثالثة بالمرحلة الثانية الخميس

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بالجامعات إقبالا متوسطا فى جامعات العاصمة، وكثيفا بجامعات المحافظات، الأربعاء، فى ثانى أيام تسجيل طلاب الثانوية بالمرحلة الثانية. واستقبلت المعامل طلاب الشريحة الثانية للمرحلة الثانية الحاصلين على مجموع 374 درجة لأقل من 383 درجة للشعبة العلمية، والحاصلين على 312.5 درجة لأقل من 321 درجة للشعبة الأدبية. وفى جامعة القاهرة، سادت حالة من الغضب بين الطلاب بسبب تضييق أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، والمعتصمين أمام البوابة الرئيسية للجامعة، عليهم وتفتيشهم ذاتيا، والتحقق من هويتهم، أثناء مرورهم بالاعتصام. وفى جامعة عين شمس، التى شهدت إقبالا متوسطا أكد الدكتور محمد الحسينى الطوخى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن المعامل اضطرت لغلق معامل التنسيق، أمس الأول، الساعة 12 ظهرا، بعد أن أغلقت قوات الجيش شارع الخليفة المأمون بسبب مسيرات أنصار الرئيس المعزول. وتستقبل معامل التنسيق، الخميس، طلاب الشريحة الثالثة الحاصلين على مجموع 363 درجة لأقل من 374 درجة للعلمى، والحاصلين على مجموع 304 درجات لأقل من 312.5 درجة للأدبى. فى سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة بمرحلتيها الأولى والثانية، 17 أغسطس الجارى، حتى 29 من نفس الشهر. وأكد أحمد دياب، القائم بأعمال الإدارة العامة للامتحانات، أن أعداد الطلاب الذين سيؤدون امتحان الدور الثانى بمادة واحدة تبلغ ٤١ ألفا و٦٦٨ طالبا، كما يؤدى ٣١ ألفا و٢٠٥ طلاب الامتحان فى مادتين، وذلك لطلاب المرحلة الثانية.

شبكةعيونالإخبارية

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