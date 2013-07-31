«تحالف دعم الشرعية» يدعو لمليونية «مصر ضد الانقلاب» الجمعة المقبل

أعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية، مساء الأربعاء، تنظيم مليونية، الجمعة المقبل، تحت شعار «مصر ضد الانقلاب».إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأضاف «التحالف»، في بيان، إن قرار تفويض الداخلية بفض الاعتصامات السلمية يأتي «ليؤكد على حالة الارتباك التي يعيشها الانقلابيون، بسبب الرفض الشعبي العام لجماهير شعبنا لانقلابهم الدموي».
>وحذّر من وجود «مخططات مخابراتية وأمنية تواترت شواهد بشأنها، مثل إخلاء بعض الأماكن من قوات الحراسة في القاهرة وبعض المحافظات وغيرها لإشاعة الفوضى وافتعال أعمال عنف لتكون ذريعة لارتكاب مذابح جديدة وفض الاعتصامات السلمية بالقوة».
>وأكد التحالف على استمرار اعتصاماته السلمية، وقال: «سلميتنا أقوى من رصاصهم».
>وحمل من وصفهم بـ«الانقلابيين» المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عنف أو قتل.
>ودعا من أسماهم «شرفاء قوات الجيش والشرطة» إلى «عدم توجيه رصاصهم إلى صدور إخوانهم من أبناء الشعب».
>وأضاف «التحالف»، في بيان، إن قرار تفويض الداخلية بفض الاعتصامات السلمية يأتي «ليؤكد على حالة الارتباك التي يعيشها الانقلابيون، بسبب الرفض الشعبي العام لجماهير شعبنا لانقلابهم الدموي».
>وحذّر من وجود «مخططات مخابراتية وأمنية تواترت شواهد بشأنها، مثل إخلاء بعض الأماكن من قوات الحراسة في القاهرة وبعض المحافظات وغيرها لإشاعة الفوضى وافتعال أعمال عنف لتكون ذريعة لارتكاب مذابح جديدة وفض الاعتصامات السلمية بالقوة».
>وأكد التحالف على استمرار اعتصاماته السلمية، وقال: «سلميتنا أقوى من رصاصهم».
>وحمل من وصفهم بـ«الانقلابيين» المسؤولية الكاملة عن أي أعمال عنف أو قتل.
>ودعا من أسماهم «شرفاء قوات الجيش والشرطة» إلى «عدم توجيه رصاصهم إلى صدور إخوانهم من أبناء الشعب».