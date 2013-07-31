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دعوات بمساجد البندارية بالمنوفية لتجمع الشباب أمام مدخل القرية

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دعوات بمساجد البندارية بالمنوفية لتجمع الشباب أمام مدخل القرية دعوات بمساجد البندارية بالمنوفية لتجمع الشباب أمام مدخل القرية

ارشيفية

دعت مساجد قري البندارية التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية أهالى القرية الى التجمع أمام مدخل القرية من أجل تحديد الموقف النهائى للقرية بشأن الأحداث التى شهدتها القرية خلال الساعات الماضية والتى راح ضحيتها قتيل وأربع من المصابين .

فيما قال “محمد حمدى ” أحد الأهالى : ” إن الشباب واهالى القرية سوف يتجمعون اليةن بمدخل القرية من ناحية الكوبرى من اجل الاتفاق على عدد من الامور الهامة ومنها تحديد ميعاد للتظاهر أمام كهرباء تلا لمحاسبة من خان البندارية وتسبب فى قطع التيار الكهربائى عن القرية حتى تنفيذ المجرمين للجريمة الشنعاء ومحاسبتة ” .

واضاف حمدى : ” أنه من المقرر ان يناقشون أمر إقامة نقطة شرطة للقرية لتامين مداخل ومخارج القرية ومن المقرر ان يبقى فى كل نقطة خفير ومعة مجموعه من الشباب يحملون الشوم بالإضاف الى سلاح الخفير  ” .

وأشار حمدى : ” إلى أن الشباب سيقومون ايضًا بالتجول فى القرية بالكامل على شكل دوريات مستخدمين الموتسيكلات في شواع البلد من الداخل خوفا من الحراميه او اى شئ اخر  ” .

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