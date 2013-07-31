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البيت الأبيض: نواصل المشاورات مع الكونجرس بشأن مصر

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البيت الأبيض: نواصل المشاورات مع الكونجرس بشأن مصر البيت الأبيض: نواصل المشاورات مع الكونجرس بشأن مصر

ذكر البيت الأبيض أنه سيواصل التشاور مع الكونجرس ‏الأمريكي بشأن ، وقال:إن زيارة السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام والسيناتور جون ‏ماكين إلى مصر ليست أمرًا غير معتاد مطلقًا.‏

جاء ذلك في ردًا للمتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني على سؤال بشأن الزيارة المحتملة ‏التي قال السيناتور جراهام إن أوباما طلب منه ومن السيناتور ماكين القيام بها إلى مصر لحث ‏ المؤقتة في مصر على سرعة إجراءا انتخابات جديدة.‏

وقال كارني: “أولا وقبل كل شيء ليس لدى تفاصيل عن المناقشات التي يجريها الرئيس أوباما ‏مع أعضاء الكونجرس.. لقد اجتمع الرئيس مع عضوي مجلس الشيوخ جراهام وماكين في ‏عديد من المناسبات، وأجرى معهما مناقشات مطولة حول قضايا الأمن القومي.. كل ما يمكنني ‏قوله هو أننا سوف نواصل التشاور مع الكونجرس بشأن مصر.. وجراهام ومكين سافرا إلى ‏مناطق مختلفة من العالم ضمن وفود من هذا القبيل.. ولا نرى مطلقا أن ذلك أمر غير معتاد ‏‏.. وسوف نتشاور معهما ومع أعضاء آخرين بالكونجرس حول ما يحدث في مصر وعن ‏سياستنا المستقبلية في مصر‎.‎

من ناحية أخرى، قال كارني إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الانتقالية في مصر، وإنه من ‏المهم بالنسبة لمستقبل مصر أن يفي قادة الحكومة الانتقالية بما أعلنوا عنه من عزمهم على ‏إعادة مصر إلى حكومة مدنية منتخبة بأسرع وقت ممكن تعكس رغبات طائفة واسعة من ‏الجماهير المصرية وليس مجرد شريحة من الشعب.‏

وقال كارني إن بلاده تدين العنف من جميع الأطراف في مصر، كما تعارض عمليات ‏الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وترى أنه ينبغي إطلاق سراح من تم القبض عليهم ولم توجه ‏إليهم اتهامات.‏

أ  ش  أ

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