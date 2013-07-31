البيت الأبيض: نواصل المشاورات مع الكونجرس بشأن مصر

ذكر البيت الأبيض أنه سيواصل التشاور مع الكونجرس الأمريكي بشأن مصر، وقال:إن زيارة السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام والسيناتور جون ماكين إلى مصر ليست أمرًا غير معتاد مطلقًا.
جاء ذلك في ردًا للمتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني على سؤال بشأن الزيارة المحتملة التي قال السيناتور جراهام إن أوباما طلب منه ومن السيناتور ماكين القيام بها إلى مصر لحث الحكومة المؤقتة في مصر على سرعة إجراءا انتخابات جديدة.
وقال كارني: “أولا وقبل كل شيء ليس لدى تفاصيل عن المناقشات التي يجريها الرئيس أوباما مع أعضاء الكونجرس.. لقد اجتمع الرئيس مع عضوي مجلس الشيوخ جراهام وماكين في عديد من المناسبات، وأجرى معهما مناقشات مطولة حول قضايا الأمن القومي.. كل ما يمكنني قوله هو أننا سوف نواصل التشاور مع الكونجرس بشأن مصر.. وجراهام ومكين سافرا إلى مناطق مختلفة من العالم ضمن وفود من هذا القبيل.. ولا نرى مطلقا أن ذلك أمر غير معتاد .. وسوف نتشاور معهما ومع أعضاء آخرين بالكونجرس حول ما يحدث في مصر وعن سياستنا المستقبلية في مصر.
من ناحية أخرى، قال كارني إن المشاورات مستمرة مع الحكومة الانتقالية في مصر، وإنه من المهم بالنسبة لمستقبل مصر أن يفي قادة الحكومة الانتقالية بما أعلنوا عنه من عزمهم على إعادة مصر إلى حكومة مدنية منتخبة بأسرع وقت ممكن تعكس رغبات طائفة واسعة من الجماهير المصرية وليس مجرد شريحة من الشعب.
وقال كارني إن بلاده تدين العنف من جميع الأطراف في مصر، كما تعارض عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي، وترى أنه ينبغي إطلاق سراح من تم القبض عليهم ولم توجه إليهم اتهامات.
أ ش أ