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تأجيل انتخابات نادي الاتحاد السكندري لأجل غير مسمى

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تأجيل انتخابات نادي الاتحاد السكندري لأجل غير مسمى تأجيل انتخابات نادي الاتحاد السكندري لأجل غير مسمى

أرشيفية

تلقت إدارة نادي الاتحاد السكندري خطابا من مديرية الشباب والرياضة يفيد بتأجيل الانتخابات على رئاسة وعضوية مجلس الإدارة والتي كان من المقرر اقامتها في منتصف سبتمبر القادم ، وذلك وفقا لتوصية من وزير الرياضة طاهر أبوزيد .

وأرجعت الجهة الإدارية ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية قرار التأجيل إلى عدم الاستقرار على اللائحة التي سيتم على اثرها إجراء الانتخابات خاصة بعد إيقاف العمل بلائحة وزير الرياضة السابق العامري فاروق وصعوبة أعمال لائحة المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة سابقا .

وكان من المقرر أن يتم فتح باب الترشيح لإجراء انتخابات النادي منتصف أغسطس الجاري .

أ  ش  أ

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