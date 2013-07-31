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وقفة احتجاجية بميدان الثقافة بسوهاج لتأييد الرئيس المعزول مرسى

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وقفة احتجاجية بميدان الثقافة بسوهاج لتأييد الرئيس المعزول مرسى وقفة احتجاجية بميدان الثقافة بسوهاج لتأييد الرئيس المعزول مرسى

نظم التحالف الوطنى، وحزب الحرية والعدالة والقوى الإسلامية بسوهاج منذ قليل، وقفة احتجاجية بميدان الثقافة أكبر ميادين المحافظة، تأييد للرئيس المعزول محمد مرسى مطالبين بعودته إلى منصبه وعودة الشرعية على حد قولهم.

وقام المتظاهرون برفع صور الرئيس مرسى فى الميدان مرددين هتافات لعودته ومنددين بعزله، كما قام البعص الآخر برفع أعلام وبعض اللافتات المؤيدة للرئيس المعزول، كما قامت بعض السيدات بالمشاركة فى الوقفة الاحتجاجية.

قال الشيخ علاء الشيخ علاء صديق أمين حزب البناء والتمنية بسوهاج: "ننظم اليوم وقفة احتجاجية فقط ونتبادل المسيرات يوما بعد الآخر، وذلك لتأييد الرئيس المعزول محمد مرسى، ويشارك فى الوقفة الأحزاب والقوى الإسلامية منها الوطن والبناء والتمنية والنور والراية والفضيلة وحزب الوسط وعدد من أهالى المحافظة ".

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