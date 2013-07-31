تمرد بالسويس تدعو لصلاة العيد بالأربعين

وكالات: الاربعاء , 31 يوليو 2013 21:45

أعلن مصطفي السويسي، منسق حركة "تمرد" بالسويس، عن دعوة الحركة المواطنين بالمحافظة إلى أداء صلاة عيد الفطر في ميدان الأربعين، مؤكدا استمرار تواجد الحركة في ميادين السويس من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورة 30 يونيو.

وقال السويسي، في تصريح له اليوم الأربعاء، "إننا نقوم باتخاذ جميع الخطوات والفاعليات السياسية بالتنسيق مع القوي الثورية والأحزاب المدنية، وإننا حريصون على التواجد في ميادين المحافظة باستمرار ولن نتركها سوي بعد تحقيق أهداف الثورة بشكل كامل".

> وفي نفس السياق، دعي علي أمين، المتحدث باسم جبهه "الإنقاذ" الوطني بالسويس، المواطنين بالسويس إلى أداء صلاة عيد الفطر في ميدان الأربعين بالسويس، مؤكدا علي تنظيم فاعليات مختلفة في ميادين السويس خلال الفترة القادمة.

> كما دعا التيار الشعبي المصري المواطنين بالسويس لأداء صلاة العيد بميدان الأربعين من أجل الاحتفال بالعيد والثورة المصرية.

> يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين منذ ثورة 25 يناير كانت تقوم بتنظيم صلاة العيد في ميدان الأربعين.

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