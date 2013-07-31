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طرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم "بن ستيلر" الجديد The Secret Life of Walter Mitty

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طرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم "بن ستيلر" الجديد The Secret Life of Walter Mitty طرح المقدمة الإعلانية الأولى لفيلم "بن ستيلر" الجديد The Secret Life of Walter Mitty

كتب : إنجي رأفت الأربعاء 31-07-2013 21:31

عرضت شركة إنتاج فيلم The Secret Life of Walter Mitty أول إعلان دعائي له، يظهر فيه الممثل بن ستيلر وهو يحاول الهروب من الشعور بالملل في حياته اليومية.

The Secret Life of Walter Mitty هو إعادة إنتاج لفكرة فيلم كلاسيكي بنفس الاسم، تم عرضه عام 1947، وتدور قصته حول والتر ميتي الموظف الذي يشعر بالملل في حياته، فيختلق عالما خياليا مليئا بالمغامرات الشيقة والممتعة، وتشاركه في عالمه زميلته الجديدة بعد قصة حب طويلة بينهما.

يتعرض الاثنان لتهديدات في عملهما، فيترك والتر ميتي العمل ويذهب في رحلة حول العالم، يعيش خلالها الكثير من المغامرات ويجعل حياته أكثر تشويقا.

الفيلم من إخراج وبطولة بن ستيلر، ويشاركه شون بن وآدم سكوت وباتون أسولت، ومن المتوقع عرضه في 25 ديسمبر في أمريكا.

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