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"وولفرين" يتصدر شباك التذاكر في أسبوعه الأول بـ53.1 مليون دولار في أمريكا

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"وولفرين" يتصدر شباك التذاكر في أسبوعه الأول بـ53.1 مليون دولار في أمريكا "وولفرين" يتصدر شباك التذاكر في أسبوعه الأول بـ53.1 مليون دولار في أمريكا

كتب : محمد أبوضيف منذ 40 دقيقة

تصدر فيلم The Wolverine، قائمة إيرادات شباك التذاكر، في أسبوع عرضه الأول بالسينمات الأمريكية، متخطيا فيلم The Conjuring، والذي يستمر عرضه للأسبوع الثاني على التوالي.

وحقق The Wolverine في أسبوع عرضه الأول 53.1 مليون دولار، فيما حقق The Conjuring، والذي يأتي في المركز الثاني لهذا الأسبوع 83.9 مليون دولار.

يشارك في بطولة فيلم The Wolverin عدد كبير من النجوم اليابانيين، منهم الممثلة ريلا فوكوشيما، والممثل ويل يان لي، والممثلة تاو أوكاموتو، وبدأ عرضه في 25 يوليو في إنجلترا.

الفيلم الذي يعد أحد الأفلام التي تتناول شخصيات "الرجال إكس"، من إخراج جيمس مانجولد، وبطولة هيو جاكمان.

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