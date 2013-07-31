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"كيري" في زيارة لم يعلن عنها من قبل لباكستان

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"كيري" في زيارة لم يعلن عنها من قبل لباكستان "كيري" في زيارة لم يعلن عنها من قبل لباكستان

كتب : رويترز منذ 10 دقائق

وصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إلى باكستان في ساعة متأخرة اليوم، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا للتباحث مع الجديدة في سبل الحد من أنشطة المسلحين وإحلال الاستقرار في أفغانستان.

وسيحاول كيري، التركيز من جديد على العلاقة مع باكستان التي أصابها التوتر بسبب الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة باستخدام طائرات بلا طيار والتي تقول باكستان إنها تنتهك سيادتها وبسبب هجوم القوات الخاصة الأمريكية الذي قتل فيه أسامة بن لادن في بلدة باكستانية عام 2011.

وقال مسؤول أمريكي كبير للصحفيين المرافقين لكيري، إن القضايا التي سيناقشها الوزير مع الباكستانيين هي مكافحة الإرهاب وأنشطة المسلحين عبر الحدود مع أفغانستان وبرنامج الحكومة الاقتصادي واستمرار علاقة المشاركة في العمل على استتباب الأمن والاستقرار في أفغانستان.

وهذه أول زيارة يقوم بها كيري لباكستان كوزير للخارجية.

وتولت حكومة جديدة السلطة في باكستان برئاسة نواز شريف قبل مدة تزيد على الشهر بعد فوزه في الانتخابات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جين ساكي إن كيري سيزور أيضا بريطانيا في طريق عودته إلى الولايات المتحدة في بداية الأسبوع المقبل.

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