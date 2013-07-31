مقتل شخص وإصابة 15 فى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى مرسى بالتل الكبير

قال مصدر طبى بمستشفى القصاصين العام، إن شخصا قتل وأصيب 15 آخرون فى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسى بمدينة التل الكبير بالإسماعيلية مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر، أن شخص يدعى أيمن شوقى "سائق" لقى مصرعه متأثرا بإصابته بجرح نافذ بالصدر بآله حادة أثناء نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى القصاصين العام.

وسجل مرفق الإسعاف بمدينة التل الكبير، إصابة ما يزيد عن 15 شخصا بجروح بينهم مصاب بكسر مضاعف بالساق.

وقال حزب الحرية والعدالة بالإسماعيلية، إن أشخاصا اعتدوا على مسيرة لمؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى عصر يوم الأربعاء بمدينة التل الكبير.

وأضاف الحزب فى تصريح مقتضب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى: "المسيرة خرجت من مسجد محمد على بمدينة التل الكبير لرفض الانقلاب العسكرى إلا أن الاعتداء على المسيرة نجح فى تفريقها".

وقال شاهد عيان من أهالى القرية، إن عددا من أهالى القرية رشقوا المسيرة بالحجارة من الشوارع وشرفات المنازل، ونجحوا فى تفريقها قبل الإفطار، ولم يعلن الحزب أو شهود العيان عن رؤيتهم لمصابين نتيجة الرشق بالحجارة.