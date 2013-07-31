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أهالى قتيل التل الكبير يحرقون 4 محلات تابعة لقيادات جماعة الإخوان

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أهالى قتيل التل الكبير يحرقون 4 محلات تابعة لقيادات جماعة الإخوان أهالى قتيل التل الكبير يحرقون 4 محلات تابعة لقيادات جماعة الإخوان

أشعل غاضبون من أهالى قتيل فى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول النار فى محلات تجارية تابعة لقيادات جماعة الإخوان المسلمين بمدينة التل الكبير انتقاما لمقتله.

وقال شاهد عيان، إن النيران أضرمت بأربع محال تجارية " سوبر ماركت ومحلات بيع الملابس" بمدينة التل الكبير، انتقاما لمقتل أيمن فرج الذى لقى مصرعه فى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول اليوم الأربعاء.

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