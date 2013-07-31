محافظ قنا: زيادة حصة أسطوانات البوتاجاز إلى 40 ألف أسطوانة يوميا

صرح صلاح عبد المجيد، محافظ قنا، اليوم، بأنه تمت زيادة الحصة المقررة للمحافظة من 30 ألف أسطوانة بوتاجاز يوميا إلى 40 ألف، منها 10 آلاف من مصنعى أسيوط وسوهاج للتعبئة وبالنسبة لمشكلة الوقود فقد تم التواصل مع وزيرى البترول والتموين لزيادة الحصة المقررة من الوقود وخاصة البنزين، كما تم التنسيق مع وكيل وزارة التموين بقنا لزيادة حصص الدقيق المدعم لتوفير كميات إضافية لتشغيل مخبزى فرشوط ونقادة بكامل طاقتهما لتلبية احتياجات أبناء فرشوط ونقادة من الخبز.

وأعطى عبد المجيد تعليماته إلى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، لزيادة ضخ المياه التى تأتى من نجع حمادى لتغذية مركز فرشوط لحين انتهاء الأعمال بمرشح النجمة والحمران ببداية مطلع العام القادم، والذى سيغطى مركزى أبو تشت وفرشوط، كما ستقوم الشركة باستكمال شبكة الصرف الصحى ومحطات الرفع بفرشوط المكتملة بنسبة 80% على مسافة 44 كم.

وفى سياق متصل تفقد محافظ قنا أعمال الرصف بشارع الجمهورية بمدينة قنا وأثناء تفقده استمع إلى مطالب المواطنين، مؤكدا على أنه سيقوم ابتداء من مطلع الأسبوع القادم بعمل زيارات لجميع المراكز لتفقد سير العمل بجميع القطاعات.