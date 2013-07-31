بالصور .. وقفة احتجاجية لأئمة المساجد بالفيوم اعتراضًا علي تدخل أمن الدولة في عملهم

نظم أئمة مساجد بندر الفيوم اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الفيوم اعتراضًا علي ما وصفوه بتدخل جهاز أمن الدولة في شئون عملهم من جديد، وقيامهم بحملات تفتيشية لبعض المساجد ، ومنع بعض الأئمة من إلقاء الخطب داخل بعض المساجد ونقلهم جبرياً إلي مساجد أخرى .

قال محسن سعد أحمد “رئيس قسم المساجد ببندر الفيوم” ، لن نسمح قط لأمن الدولة أن يعيد علينا عصور تكميم الأفواه والقهر والاستبداد ، فهو الآن يحاول أن يمارس علينا قيود ما قبل ثور 25 يناير وقاموا بتفتيش بعض المساجد ببندر الفيوم بحجة وجود أسلحه بداخلها كما قاموا بمنع الأئمة ومنهم ” محمد عمر ” إمام مسجد بدمشقين من إلقاء الخطبة مرتين وقاموا بنقله لمسجد آخر .

وأضاف تقدمنا بشكوى لمديرية أمن الفيوم علي ما بدر من جهاز امن الدولة , وقد وعدونا بالتدخل لحل المشكلة طالبين من الأئمه إعطائهم الفرصة لحلها ، وأكد في حال تقاعس مديرية الأمن سنضطر إلي تصعيد الأمر لما هو اكبر من ذلك وسنحتشد بجماهير المساجد أمام أمن الدولة .

وقال محمد عمر إمام “مسجد أبو جراد” واقعه حدثت معه : ” فوجئت بقدوم أمن الدولة إلي المسجد وقاموا بتفتيشه وسط غضب شديد من الأهالي زاعمين وجود 40 كرتونه سلاح بالمسجد ولم يجدوا شيئا ، الأمر الذي دعانا إلي القيام بهذه الوقفة الاحتجاجية ، وان هذه الواقعة ليس الأولى من نوعها فقد قاموا أيضا بمنع خطيب من إلقاء الخطبة بمسجد بزاوية الكرادسه ، وطلبوا مني إما أن أعود خطيب بقريتي واترك هذا المسجد أو أن يعطوني أجازة مفتوحة ، غير أن امن الدولة قال لنا بأن المساجد الآن هي مصدر الإرهاب والعنف وهذا يدل علي نيتهم بأن يفعلوا أكثر من ذلك ولن نرتضي يوما أن نعود لعصور الظلمة من جديد.